У МОЗ надали роз’яснення стосовно проекту “Декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги”

Міністерство охорони здоров’я надало роз’яснення стосовно проекту «Декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги» (далі – Декларація).

На даний час МОЗ України розроблені та доопрацьовуються проекти нормативних актів щодо організації надання первинної медичної допомоги, в т.ч. Декларація про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги.

У розділі І Декларації «Дані пацієнта» у пункті 4 подається рубрика стосовно зазначення статі пацієнта, а саме: «Ч» – чоловіча, «Ж» – жіноча, а також додається Інструкція щодо заповнення Декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги (розміщено на веб-сайті МОЗ України за посиланням http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170208_c.html).