У Лубнах відкрили новий сучасний борошномельний комплекс (ФОТО, ВІДЕО)

Учора у Лубнах відбулося відкриття нового сучасного борошномельного комплексу “Наш млин”, засновником та керівником якого є депутат Полтавської обласної ради Руслан Ляшко.

На підприємстві встановлено високотехнологічне турецьке обладнання, що дасть можливість переробляти 45 тонн зерна за добу та виготовляти більше 30 тонн борошна. Його планують використовувати для “Нашої пекарні”, продавати підприємствам, які випікають хліб, а також розповсюджувати через торгові мережі.

“Мета відкриття подібного комплексу полягає у тому, щоб Україна не продавала зерно, як сировину за кордон, а переробляла її на борошно і поширювала на весь світ. Даний комплекс сучасний, на ньому працюватимуть 25 людей. Він ергономічний, тож за рахунок цього, борошно буде значно дешевшим. Ми прагнемо розвитку не тільки нашого підприємства, але і міста. Уже сьогодні ми готові пропонувати людям якісну продукцію, а партнерам гарні умови для співпраці”, – розповів Руслан Ляшко.

Зібралися на відкриття нового млина сотні лубенців. Привітали родину Ляшків і депутат Полтавської обласної ради Руслан Рогов, нардепи Ігор Мосійчук та Андрій Лозовий, голова Лубенської райради Григорій Угляниця, міський голова Лубен Олександр Грицаєнко, представники делегації з Туреччини та інші.

“Цей комплекс відкрив мій друг і колега, депутат Полтавської обласної ради Руслан Ляшко. Який своїми діями довів, що професія пекаря надзвичайно важлива. Я дуже вдячний йому за активну позицію та роботу його родини для розвитку Полтавщини, і України загалом. Ми робитимемо усе для того, щоб наша полтавська родина мала якнайбільше робочих місць та сучасних потужних підприємств”, – сказав Руслан Рогов.

Він також побажав здоров’я колезі та його дружині, і процвітання підприємству.

“Ми маємо відроджувати виробництво та створювати нові робочі місця. Поглиблювати переробку сільгосппродукції, не бути сировинними придатками, аби дати українцям право працювати на рідній землі та отримувати достойну зарплатню”, – розповів Ігор Мосійчук.

Голова Лубенської районної ради Григорій Угляниця:

Представники із Туреччини:

“Відкривається новий борошномельний комплекс “Наш млин”. Тут встановлено обладнання досить відомого світового бренду турецького виробництва, за допомогою якого вироблятимуть продукцію не лише для даного підприємства, а і для продажу на ринку. Руслан Ляшко – дуже організований та перспективний керівник, такі потрібні Україні. Його успіх, як підприємця – це успіх Лубенщини”, – зазначив міський голова Олександр Грицаєнко.

Для усіх, хто приєднався до моменту народження нового підприємства, провели розважальні заходи, пізнавальні екскурсії на виробництво та святковий концерт. А також гостей частували смачною кашею та продукцією хлібопекарні.

Більше про відкриття підприємсва дивіться у ВІДЕО та ФОТО: