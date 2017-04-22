Ви тут:
Головна сторінка > Полтавщина > У Лубнах 16-річного юнака вразило електричною дугою
29 Полтавщина Пригоди Суспільство 

У Лубнах 16-річного юнака вразило електричною дугою

У Лубнах 16-річного юнака вразило електричною дугою

29У Лубнах 16-річний юнак учора ввечері впав із пішохідного мосту, який розташований над залізничними коліями.

Унаслідок падіння в хлопця черепно-мозкова травма, політравма, опіки тіла близько 50%.

За попередньою інформацією речника обласної поліції Юрія Сулаєва, юнака також вразило електричною дугою.

Він – у тяжкому стані доставлений до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Поліція з’ясовує обставини події.

Читайте також