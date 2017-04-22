У Лубнах 16-річного юнака вразило електричною дугою
У Лубнах 16-річного юнака вразило електричною дугою
У Лубнах 16-річний юнак учора ввечері впав із пішохідного мосту, який розташований над залізничними коліями.
Унаслідок падіння в хлопця черепно-мозкова травма, політравма, опіки тіла близько 50%.
За попередньою інформацією речника обласної поліції Юрія Сулаєва, юнака також вразило електричною дугою.
Він – у тяжкому стані доставлений до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Поліція з’ясовує обставини події.