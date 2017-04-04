У Лохвиці з’явилася нова трояндова клумба

У Лохвиці змінили зовнішній вигляд клумби навколо пам’ятника Т.Г. Шевченка. Замість багаторічних квітів там висаджено 40 кущів троянд.
Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.
А перед цим міська служба благоустрою впорядкувала 3 трояндові клумби біля приміщення районного Будинку культури, де восени було посаджено 170 трояндових кущів. Грунт там підпушено, троянди обрізано та підживлено. Інспектор благоустрою і озеленення оцінила післязимовий стан насаджень як добрий. Лише 1 кущ «не пережив» холодів. Тож чекаймо краси трояндового цвітіння!
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