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20042017_2 Полтавщина Суспільство 

У Лохвиці ремонтують дороги

У Лохвиці ремонтують дороги

Працівники ТОВ «Лохвицяшляхбуд» за кошти міського бюджету ремонтують дороги. Від центральної площі до мосту – на цьому відрізку міської дороги на вулиці Перемогиукладали асфальт.

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Як повідомили в Лохвицькій міській раді роботи з ремонту доріг вестимуть і надалі.

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