2017 04 07 19:29:56

У Лохвиці провели ще один суботник

Мешканці вулиці Лисенка, більшість після толоки на території Соснового парку, не підкорилися втомі, а ввечері провели свій «суботник»: повипилювали зарослі біля стічної труби, що йде під асфальтовою дорогою, загребли минулорічне листя і розчистили водопровідний колодязь, тим самим налагодивши доступ до обслуговування водозапірної арматури.

Про це повідомили в Лохвицький міській раді .

Не стояла осторонь ініціативи вуличан і міська рада, яка надала тракторний лафет для вивозу сміття.