У Лохвиці почали ремонтувати дороги

Лохвицька міська рада розпочала сезон поточного ремонту міських доріг.

Про це повідомили на сайті міської ради лохвиці.

Два дні поспіль працівники ТОВ «Лохвицяшляхбуд» працювали на дорожньому полотні вулиці Сенчанська, котре має значне навантаження через постійний рух великовагового транспорту. Отож і було вирішено першим підремонтувати дорожнє покриття саме на цій вулиці, не чекаючи, доки колеса фур перетворять незначні ушкодження на глибокі вибоїни.

А вже по обіді 11 квітня шляховики перемістилися в центр міста, розпочавши ремонт дорожнього покриття на вулиці Перемоги.