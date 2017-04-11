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У Лохвиці почали ремонтувати дороги

У Лохвиці почали ремонтувати дороги

 Лохвицька міська рада розпочала сезон поточного ремонту міських доріг.

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Про це повідомили на сайті міської ради лохвиці.

Два дні поспіль  працівники ТОВ «Лохвицяшляхбуд» працювали на дорожньому полотні вулиці Сенчанська, котре має значне навантаження через постійний рух великовагового транспорту. Отож і було вирішено першим підремонтувати дорожнє покриття саме на цій вулиці, не чекаючи, доки колеса фур перетворять  незначні ушкодження на глибокі вибоїни.

А вже по обіді 11 квітня шляховики перемістилися в центр міста, розпочавши ремонт дорожнього покриття на вулиці Перемоги.

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