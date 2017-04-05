У Лохвиці масово випалюють суху траву

З настанням сухої погоди люди, не задумуючись над наслідками, почали палити суху траву. Але при цьому багато хто забуває дотримуватись вимог пожежної безпеки. Від такої діяльності може виникнути пожежа, адже будь якої миті полум’я може вийти з-під контролю.
Питання пожежної безпеки в екосистемах на території Лохвицького району розглянули сьогодні на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Олександра Єсікова.
Начальник Лохвицького РС ГУ ДСНС України в Полтавській області Сілютін О.М. повідомив, що з початку року виникло 34 пожежі, що на 21 більше ніж за відповідний період минулого року..
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