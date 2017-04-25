У Лохвиці готуються до відзначення Дня Перемоги над нацизмом та дня памяті і примирення

З-поміж традиційних заходів – планують проведення мітингів біля пам’ятних знаків та братських поховань, присвячених пам’яті жертв Другої світової війни, зокрема 75-им роковинам розстрілу єврейського населення міста Лохвиця на вул. Денисенка (Благодарівка). Про це говорили на оперативній нараді у міського голови.

У зв’язку з цим міський голова дав вказівку про виконання комплексу робіт по впорядкуванню місць масового захоронення жертв фашизму, що знаходяться на території міста.

Поро ц е повідомили в Лохвицькій міській раді .

На 28 квітня заплановали провести «суботник» з прибирання внутрішньої території будівлі колишньої синагоги, котра передана у комунальну власність територіальної громади і в подальшому буде використовуватися як об’єкт соціально-культурного призначення.