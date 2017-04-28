У лікарнях Полтавщини встановили сучасні апарати ультразвукової діагностики

Працівники Полтавської обласної лікарні ім. М.В. Скліфосовського високо оцінюють апарати УЗД, отримані за програмою Світового банку.

Два тижні тому лікарні Полтавщини отримали 42 сучасних апарати ультразвукової діагностики. Це стало можливим завдяки реалізації субпроекту Полтавської області «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області» спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Міжнародний банк виділив 41 млн доларів на реалізацію цього проекту. Тендер на поставку УЗД апаратів виграла компанія General Electric. Працівники обласної клінічної лікарні наголошують на тому, що давно працюють з продукцією цієї компанії і запевняють у її високій якості.

Лікарі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського уже користуються сучасними апаратами УЗД. Працівники наголошують на тому, що новий апарат функціональніший за попередні версії, адже дає можливість якісніше та швидше надавати послуги пацієнтам.

Завдяки широкому функціоналу можна провести максимальний об’єм досліджень за одним апаратом.

Це апарат нового покоління. Він дозволяє виконати увесь комплекс ультразвукових досліджень в одному кабінеті. Це прискорює роботу, якість дослідження і дає змогу швидше поставити діагноз, — розповів судинний хірург, лікар ультразвукової діагностики Дмитро Щербань.

Крім того, у апараті є кардіопакет. Він дозволяє досліджувати серцево-судинну систему, зокрема серце. Лікарі наголошують на тому, що ця програма дуже сучасна і враховує усі сучасні тенденції.

Працівники розповідають, що у апараті покращена візуалізація, є режими 3D– та 4D-візуалізації. Крім того, в комплекті з апаратом йде принтер, який дає можливість роздруковувати високоякісне зображення з монітору. Це спрощує роботу лікарям, які далі консультуватимуть пацієнтів, та надає їм повнішу інформацію.

Аппарат також покращує умови роботи для лікарів. Вони можуть використовувати його без дискомфорту.