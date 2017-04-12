У квітні розміри житлових субсидій перерахують

В області завершено опалювальний сезон. Середня дата завершення опалювального сезону – 4-10 квітня.

Однак, з урахуванням температурного режиму, в кожному населеному пункті визначена конкретна дата закінчення опалювального сезону. Так, по містах області така дата визначена з 4-5 квітня. Про це повідомляють в Полтавській ОДА.

Таким чином, у зв’язку з закінченням опалювального періоду розміри житлових субсидій будуть перераховані протягом квітня з урахуванням дати його закінчення (незалежно від виду опалення – централізоване, індивідуальне чи електроопалення).

Така норма визначена пунктом 14 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами).

Повідомлення про розмір перерахованої субсидії за квітень 2017 року одержувачі субсидії отримають до 10 травня 2017 року.