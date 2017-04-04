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Суспільство



2017 04 04 21:17:26

У квітні 15  учасників АТО у Полтаві  отримають грошову допомогу

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У рамках Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава «Турбота»  у квітні  матеріальну допомогу отримає 15 учасників бойових дій.

Про це повідомили в прес-службі Полтавської міської ради.

Матеріальну допомогу виділили 15 учасникам бойових дій та інвалідам війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Вони отримають по 1 тисячі гривень кожному на загальну суму 15 тисяч гривень.

 

 

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