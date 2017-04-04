2017 04 04 21:17:26

У квітні 15 учасників АТО у Полтаві отримають грошову допомогу

У рамках Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава «Турбота» у квітні матеріальну допомогу отримає 15 учасників бойових дій.

Про це повідомили в прес-службі Полтавської міської ради.

Матеріальну допомогу виділили 15 учасникам бойових дій та інвалідам війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Вони отримають по 1 тисячі гривень кожному на загальну суму 15 тисяч гривень.