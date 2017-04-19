У Крюківському районі Кременчука відкрили контакт-центр № 20 (ФОТО, ВІДЕО)

У Крюківському районі по вул. І.Приходька, 36 урочисто відкрили контакт-центр № 20.

У заході взяли участь перший заступник міського голови Володимир Пелипенко, секретар міської ради Юрій Гриценко, заступники міського голови Ольга Усанова та Руслан Проценко, депутат міської ради Валентина Головко, представники Крюківської районної адміністрації з її керівником, депутатом міської ради Дмитром Лозовиком.

Впродовж багатьох років у цьому мікрорайоні, в якому проживає більше 4 тис. городян, на жаль, не було приміщення, де могли б вести прийоми спеціалісти різних відділів для надання консультаційно-інформаційної допомоги громадянам. Саме тому і було прийняте рішення про відкриття такого центру.

Варто зазначити, що з метою налагодження більш тісного зв’язку влади з громадою у кожному мікрорайоні Кременчука створені контакт-центри. Всього їх 24: 15 – у Автозаводському районі та 9 – у Крюківському районі. Відкриття контакт-центрів дає можливість кременчужанам, які проживають у тому числі і віддалених мікрорайонах міста, звернутися до органів місцевого самоврядування з своїми проблемами або отримати необхідні їм консультації з тих чи інших питань безпосередньо за місцем проживання.