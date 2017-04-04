2017 04 04 16:23:29

У Кременчуці затвердили Концепцію розвитку велосипедного руху на 10 років

У Кременчуці затвердили Концепцію розвитку велосипедного руху міста на 2017 – 2027 роки. Головною метою якої є сприяння розвитку велотранспорту як додаткової можливості пересування мешканців міста, збільшення кількості велосипедистів та користувачів велосипедних доріжок у місті, зменшення інтенсивності руху автомобілів на дорогах загального призначення, скорочення хаотичного паркування автомобілів на тротуарах та газонах.

Як повідомляють у Кременчуцькій міськраді, під час обговорення проекту велоконцепції велоактивіст Олексій Корчак наголосив, що ця стратегічна програма розроблялася на наукових засадах за участю найкращого українського спеціаліста з транспортної стратегії. За його інформацією, соціальна група велосипедистів Кременчука охоплює щонайменше 20 тисяч городян різного віку, а це майже кожен 10 кременчужанин, який користується велотранспортом.

Велоконцепція передбачає будівництво веломережі і облаштування велосипедної інфраструктури. Зокрема, будівництво веломережі здійснюватиметься за рахунок облаштування окремих велодоріжок та велодоріжок на пішохідних частинах, організації велосипедних смуг на проїжджих частинах. Облаштування велоінфраструктури передбачає позначення веломаршрутів, встановлення велопаркувальних стійок, організацію оренди велосипедів, створення консультаційних та інформаційних пунктів, тощо. Більшістю голосів Концепцію розвитку велосипедного руху міста Кременчука на 2017 – 2027 роки підтримали.