У Кременчуці запустили асфальтний завод

Як повідомив керівник управління житлово-комунального господарства міста Іван Москалик, 1 квітня на КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» запустили асфальтний завод.
Нагадаємо, до цього на ньому проводили роботи із заміни газоочисної системи, яку виготовили на ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин». Ця нова сучасна система пилоочищення дозволяє на 99% очистити викиди від шкідливих речовин під час виробництва асфальтобетонної суміші. Головний комунальник міста наголосив, що в перший день роботи заводу під час виробничого процесу пилових викидів у атмосферне повітря не було.
Міський голова Віталій Малецький наголосив, що нова система фільтрів пило-газоочистки має значно покращити екологічну ситуацію і мешканці прилеглих до асфальтового заводу мікрорайонів міста тепер можуть бути спокійними за чистоту повітря.
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