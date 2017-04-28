У Кременчуці відбулося закриття першої Шкільної баскетбольної ліги

Сьогодні на базі КДЮСШ №2 відбулося закриття першої Шкільної баскетбольної ліги Кременчука.

Змагання тривали протягом навчального року. У них взяли участь 6 команд – 2-і з м. Світловодськ та 4-и – з Кременчука. Перше місце у лізі виборола команда «Світловодськ 1», друге – команда «Зірки» ( м. Кременчук), третє – команда «Світловодськ 2».

Змагання завершилися сьогодні грою “Зірок”, в якій зіграла команда-переможець першої Шкільної баскетбольної ліги Кременчука – «Світловодськ 1» та збірна команда Кременчука, до складу якої увійшли найкращі баскетболісти кременчуцьких команд. У грі «Зірок» перемогу з рахунком 31:27 здобули кременчужани.

На урочистому закритті змагань всіх її учасників від імені міського голови Віталія Малецького привітав заступник міського голови Руслан Проценко. Він підкреслив, що кременчуцька міська влада приділяє велику увагу розвитку у Кременчуці фізкультури і спорту, в тому числі баскетболу, як професійного, так і дитячо-юнацького. Надається всебічна підтримка баскетбольній команді «Кремінь», яка входить до вищої ліги.

Привітав учасників змагань також президент футбольного клубу «Кремінь» Віктор Кобзистий, який був одним із ініціаторів змагань.