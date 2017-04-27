У Кременчуці відбулося вуличне свято з нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги (ФОТО)

У нагірній частині Кременчука відбулося вуличне свято з нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.

Сьогодні перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко привітав учасників бойових дій, які мешкають в нагірній частині міста, з наступаючим Днем Перемоги.

Святкова програма «Вічна пам’ять солдату-герою» була підготовлена творчими колективами учнівської громади загальноосвітнього закладу №18, ветеранських організацій мікрорайонів №8 і №10 та хору «Любава».

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко доземно вклонився учасникам бойових дій, які встали та вистояли у боротьбі з фашистською навалою, вийшовши з неї переможцями. Він наголосив, що подвиги героїв минулої війни золотими літерами занесені в літопис визвольної боротьби нашого народу з тими, хто бажав його знищити як самодостатню незалежну націю, позбавити можливості на подальше існування. Володимир Пелипенко зауважив, що наразі вже внуки та правнуки великих переможців на сході України тримають оборону в боротьбі за цілісність і незалежність нашої Батьківщини.

Вони, як їх діди та прадіди, обов’язково стануть переможцями, оскільки боротьба за свою землю, свій народ, свій рід є священною. До святкового столу керівник міста передав учасникам урочистого заходу святковий коровай.

Із великим святом – Днем Перемоги жителів мікрорайонів привітали заступник керівника Автозаводської районної адміністрації Ольга Коваль та голова ветеранської організації мікрорайону №8 Антоніна Сторожик.