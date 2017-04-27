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12245317-04-27-15-52-34-932 Полтавщина Суспільство 

У Кременчуці відбулося вуличне свято з нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги (ФОТО)

У Кременчуці відбулося вуличне свято з нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги (ФОТО)

У нагірній частині Кременчука відбулося вуличне свято з нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.

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Сьогодні перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко привітав учасників бойових дій, які мешкають в нагірній частині міста, з наступаючим Днем Перемоги.  

Святкова програма «Вічна пам’ять солдату-герою» була підготовлена творчими колективами учнівської громади загальноосвітнього закладу №18, ветеранських організацій мікрорайонів  №8 і №10 та   хору «Любава».  

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко доземно вклонився учасникам бойових дій, які встали та вистояли у боротьбі з фашистською навалою, вийшовши з неї переможцями. Він наголосив, що подвиги героїв минулої війни  золотими літерами занесені в літопис визвольної боротьби нашого народу з тими, хто бажав його знищити  як самодостатню незалежну націю, позбавити можливості на подальше існування. Володимир Пелипенко зауважив, що наразі вже внуки та правнуки великих переможців на сході України тримають оборону в боротьбі за цілісність і незалежність нашої Батьківщини.

Вони, як їх діди та прадіди,  обов’язково стануть переможцями, оскільки боротьба за свою землю, свій народ, свій рід є  священною.  До святкового столу керівник міста  передав учасникам урочистого заходу святковий коровай.

Із великим святом – Днем Перемоги  жителів мікрорайонів привітали заступник керівника Автозаводської районної адміністрації Ольга Коваль та голова ветеранської організації мікрорайону №8 Антоніна Сторожик.  

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