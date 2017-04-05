У Кременчуці відбудеться мітинг до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня о 16 годині біля пам’ятного знаку «Дзвони Чорнобиля» з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбудеться загальноміський мітинг.

Традиційно в цей день віддати данину пам’яті померлим від боротьби з радіаційним лихом і віддячити живим за подвиг, здійснений ними під час локалізації аварії, на пам’ятному місці зберуться кременчуцькі чорнобильці, керівники міста, депутати міської ради, представники трудових і учнівських колективів. У рамках мітингу відбудеться панахида за померлими героями-чорнобильцями, які ціною власного життя та здоров’я врятували людство від наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, повідомили у Кременчуцькій міській раді.

