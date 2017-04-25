У Кременчуці відбудеться IV Фестиваль дворових ігор «Веселі кеди»

12 травня о 17.00 на літній сцені парку культури та відпочинку «Придніпровський» відбудеться IV Фестиваль дворових ігор «Веселі кеди».

Захід проводиться у рамках Фестивалю фестивалів «Чумацький шлях». Дорослі і діти зможуть разом з організаторами заходу пограти з м’ячем, а також у «резиночки», «класики», «настільні ігри», «бадмінтон», «городки». У рамках заходу працюватиме дитяча зона та бук кросинг.

Рекордом фестивалю стане створення найбільшого браслету із резиночок. Тож приносьте свої плетені шедеври з собою, щоб стати учасником рекорду.