У Кременчуці тварини покусали дітей

Минулого тижня у Кременчуці зареєстровано 2 випадки, коли дітей покусали тварини.

Одну дівчинку у парку «Придніпровський» покусала білка, другу дитину – домашня кішка, яку розгнівані батьки відразу ж відвезли до лісу.

Оскільки з’ясувати, чи хворі ці тварини на сказ, немає можливості, дітям призначено антирабічне лікування. Санлікар зазначає, що антирабічна вакцина в травмпунктах міських лікарень є, але якби хоча б домашню тварину перевірили, то дитині не потрібно було б її призначати. Тож він звернувся до кременчужан через засоби масової інформації з проханням не поспішати, і якщо є можливість обстежити тварину, це потрібно зробити, повідомляють у Кременчуцькій раді.

