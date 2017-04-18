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У Кременчуці тварини покусали дітей

У Кременчуці тварини покусали дітей

Минулого тижня у Кременчуці зареєстровано 2 випадки, коли  дітей  покусали тварини.

Одну дівчинку  у парку «Придніпровський» покусала білка, другу дитину – домашня кішка, яку розгнівані батьки відразу ж відвезли до лісу.

Оскільки з’ясувати, чи хворі ці тварини на сказ, немає можливості, дітям призначено антирабічне лікування. Санлікар зазначає, що антирабічна вакцина в травмпунктах міських лікарень є, але якби хоча б домашню тварину перевірили, то дитині не потрібно було б її призначати. Тож  він звернувся до кременчужан через засоби масової інформації з проханням не поспішати,  і якщо є можливість обстежити тварину, це потрібно зробити, повідомляють у Кременчуцькій раді.

 

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