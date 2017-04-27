У Кременчуці розшукують 17 – річного Дениса Євтушенка

26 квітня року до чергової частини Кременчуцького відділу поліції за допомогою у пошуках сина звернулась 41-річна місцева мешканка. Про це повідомила прес-служба Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області.

Жінка розповіла, що 21 квітня 2017 року її син, Євтушенко Денис Андрійович 2000 р.н., пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Жив він разом з батьками.

Останній раз хлопець виходив на зв‘язок 25 квітня та висловив бажання жити окремо від батьків.

Прикмети розшукуваного: нас вигляд 17-19 років, на зріст приблизно 175 см, худорлявий, спортивної статури, стрижка коротка, карі очі.

Був одягнений у синій трикотажний спортивний костюм із червоними вставками, кросівки.

Інформацію про місце перебування неповнолітнього правоохоронці просять надати до відділів поліції Кременчука або за телефонами (0536) 76-73-02, (0536) 76-73-01 або +380987392630.