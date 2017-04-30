У Кременчуці розшукали зниклу 8-річну дівчинку

Учора в Кременчуці близько 18:00 до поліції звернулася мати 8-річної дитини із повідомленням про зникнення доньки.

Дівчинка пішла о 13:00 на заняття в гурток малювання, а після занять додому не прийшла. Вся поліція була орієнтована на її пошук.

За даними правоохоронців, дівчинка просто гуляла містом, за кілька кварталів від місця проживання.

“Близько 19:00 дитина знайшлася. Жива, здорова. Вже з мамою!”, – повідомив Юрій Сулаєв, речник ГУ Національної поліції в Полтавській області.