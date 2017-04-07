2017 04 07 09:37:29

У Кременчуці поліція працює у посиленому режимі (ФОТО)

Загальний інструктаж всіх правоохоронних структур міста відбувся учора на площі Перемоги у Кременчуці – його провели заступник начальника поліції Полтавщини Денис Захарченко та керівник поліції Кременчука Олександр Коцар.

На інструктажі був присутній перший заступник міського голови міста Кременчука Володимир Пилипенко.

Посилені заходи безпеки пов’язані з подіями, що відбулися позавчора у Полтаві та спрямовані на недопущення порушень публічного порядку на вулицях Кременчука, стабілізацію оперативної обстановки, підтримання публічної безпеки і порядку.

Розроблені маршрути патрулювання мобільними групами працівників поліції, задіяний особовий склад Кременчуцького відділу поліції та відділень поліції, патрульні поліцейські, військовослужбовці та представники громадських формувань міста.

«Ситуація у місті контрольована, а задля недопущення будь-яких провокацій у Кременчуці посилено заходи безпеки», – повідомив Денис Захарченко.

Після інструктажу, керівництво поліції зустрілися з місцевими мас-медіа та відповіли на питання, що цікавили журналістів.

Правоохоронці звертаються до мешканців та гостей міста Кременчука з розумінням відноситись до законних вимог поліцейських та не порушувати публічний порядок.

Інформацію про підозрілих осіб та автомобілів у місті Кременчуці та інформацію про події, що відбувалися в місті Полтава (особливо, матеріалифото-, відеофіксації), слід надавати до будь-яких відділень поліції Полтавщини чи на лінію колцентру “102”.