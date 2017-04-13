У Кременчуці піротехніки знешкодили 6 артснарядів часів минулих війн

Днями біля дерева, на провулку Лубенському, що в Крюківському районі м. Кременчук, місцевий житель виявив 6 предметів, що за ознаками схожі на артилерійські снаряди. Працівники Національної поліції організували охорону місця виявлення.

Учора група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області прибула до місця події. Піротехніки встановили, що виявленими вибухонебезпечними предметами є артснаряди калібру 75 мм часів минулих війн. На спеціальному підривному майданчику контрольованим підривом боєприпаси знешкодили. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів повідомте про це за номером «101» або «102» та ні в якому разі не намагайтеся самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси.

Наголошуємо, що під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється пересувати його; заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.