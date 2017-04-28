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12291617-04-28-12-49-18-933 Полтавщина Суспільство 

У Кременчуці оголосять переможців конкурсу соціальних проектів неприбуткових громадських організацій

У Кременчуці оголосять переможців конкурсу соціальних проектів неприбуткових громадських організацій

Сьогодні рада міжсекторного партнерства має визначити переможців конкурсу соціальних проектів неприбуткових громадських організацій, що в Кременчуці цього року проходить за партнерства Британської Ради в Україні.

Цьогоріч у рамках проведення конкурсу конкурсу соціальних програм і проектів недержавних неприбуткових організацій, є кілька новацій. По-перше,  до фінансування проектів-переможців  долучилася Британська Рада в Україні, по-друге, переможців обирають не лише серед громадських організацій, а й серед ініціативних кременчужан, а по-третє, конкурс відбувається в форматі пітчингу.
Упродовж кількох днів автори соціальних ідей і проектів брали участь у тренінгах, кураторами яких були представники Британської Ради в Україні у співпраці з ГО «Культурний діалог». 
Загальний бюджет конкурсу складає 200 тис. грн, з яких 100 тис. грн – це кошти міського бюджету  та 100 тис. грн – кошти Британської Ради в Україні, повідомили в міській раді.

 

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