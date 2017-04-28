У Кременчуці оголосять переможців конкурсу соціальних проектів неприбуткових громадських організацій

Сьогодні рада міжсекторного партнерства має визначити переможців конкурсу соціальних проектів неприбуткових громадських організацій, що в Кременчуці цього року проходить за партнерства Британської Ради в Україні.

Цьогоріч у рамках проведення конкурсу конкурсу соціальних програм і проектів недержавних неприбуткових організацій, є кілька новацій. По-перше, до фінансування проектів-переможців долучилася Британська Рада в Україні, по-друге, переможців обирають не лише серед громадських організацій, а й серед ініціативних кременчужан, а по-третє, конкурс відбувається в форматі пітчингу.

Упродовж кількох днів автори соціальних ідей і проектів брали участь у тренінгах, кураторами яких були представники Британської Ради в Україні у співпраці з ГО «Культурний діалог».