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Полтавщина, Суспільство



2017 04 07 09:24:17

У Кременчуці обговорять перспективи будівництва мосту через Дніпро

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Напередодні комітет із питань транспорту Верховної Ради України розглянув питання перспективи будівництва нового мосту в Кременчуці.  На засіданні члени парламентського комітету ухвалили поставу на користь Кременчука.

Сьогодні у Кременчуцькому міському палаці культури відбудеться громадське обговорення питання перспективного будівництва мостового переходу, про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

 

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