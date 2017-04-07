У Кременчуці обговорять перспективи будівництва мосту через Дніпро

На засіданні члени парламентського комітету ухвалили поставу на користь Кременчука.

На засіданні члени парламентського комітету ухвалили поставу на користь Кременчука.

Напередодні комітет із питань транспорту Верховної Ради України розглянув питання перспективи будівництва нового мосту в Кременчуці. На засіданні члени парламентського комітету ухвалили поставу на користь Кременчука.

Сьогодні у Кременчуцькому міському палаці культури відбудеться громадське обговорення питання перспективного будівництва мостового переходу, про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

