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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 04 07 09:08:00

У Кременчуці горів автомобіль “BMW-X5”

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Вчора о 02:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у легковому автомобілі «БМВ-Х5» на провулку О.Кошового в Автозаводському районі Кременчука, повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 02:40, а о 02:52 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає.

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Вогонь знищив лакофарбове покриття кузова автомобіля, відсік двигуна, капот, лобове скло, панель приладів, горюче оздоблення, елементи та деталі салону автомобіля та кузова, пошкоджено два передніх колеса, також пошкоджено пластикове оздоблення балкону квартири.

Причина пожежі наразі встановлюється фахівцями.

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