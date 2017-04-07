2017 04 07 09:08:00

У Кременчуці горів автомобіль “BMW-X5”

ГУ ДСНС у Полтавській області. Вчора о 02:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у легковому автомобілі «БМВ-Х5» на провулку О.Кошового в Автозаводському районі Кременчука, повідомляє

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 02:40, а о 02:52 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив лакофарбове покриття кузова автомобіля, відсік двигуна, капот, лобове скло, панель приладів, горюче оздоблення, елементи та деталі салону автомобіля та кузова, пошкоджено два передніх колеса, також пошкоджено пластикове оздоблення балкону квартири.