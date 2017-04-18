У Кременчуці доступні ліки відпускатимуть через аптеки різної форми власності

Медична первинна ланка Кременчука уклала договори з 11 аптеками різної форми власності, з них, 5 – державними та 6 приватними аптеками. Про це на щотижневій апаратній нараді повідомив керівник управління охорони здоров’я міста Максим Середа. Він зазначив, що на сьогодні в медичних установах міста виписано близько 2 тисяч рецептів, які підпадають під дію державної програми “Доступні ліки”. Відпускати ліки за якими розпочнуть вже з 20 квітня.