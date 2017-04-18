У Кременчуці доступні ліки відпускатимуть через аптеки різної форми власності
У Кременчуці доступні ліки відпускатимуть через аптеки різної форми власності
Медична первинна ланка Кременчука уклала договори з 11 аптеками різної форми власності, з них, 5 – державними та 6 приватними аптеками. Про це на щотижневій апаратній нараді повідомив керівник управління охорони здоров’я міста Максим Середа. Він зазначив, що на сьогодні в медичних установах міста виписано близько 2 тисяч рецептів, які підпадають під дію державної програми “Доступні ліки”. Відпускати ліки за якими розпочнуть вже з 20 квітня.
Нагадаємо, що державна програма «Доступні ліки» передбачає реімбурсацію, тобто адресне відшкодування державою вартості ліків для хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму й цукровий діабет II типу (неінсулінозалежний).
Звертаємо увагу на тому, що у Кременчуці з метою виконання Урядової програми «Доступні ліки» комунальними закладами «Центри ПМСД №№ 1, 2, 3» укладені угоди з мережею аптечних закладів , що вказані нижче.
КЗ «Центр ПМСД № 1» уклав угоду з наступними аптечними закладами:
– Кременчуцька філія Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм»;
– Центральна міська аптека № 232 ПОКП «Полтавафарм»;
– Міжлікарняна аптека № 212-філія ПОКП «Полтавафарм»;
– ПП «Панацея Фарм»;
– ТОВ «Фармацентр»;
– ТОВ Медіа-Плюс»;
– ФОП Зайцева Л.В.;
– ТОВ «СВ Медікал».
КЗ «Центр ПМСД № 2» уклав угоду з наступними аптечними закладами:
– Кременчуцька філія Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм»;
– Комунальне підприємство «Аптека № 90»
– ПП «Панацея Фарм»;
– ТОВ «Фармацентр»;
– ТОВ Медіа-Плюс»;
– ФОП Зайцева Л.В.;
– ТОВ «СВ Медікал».
КЗ «Центр ПМСД № 3» уклав угоду з наступними аптечними закладами:
– Кременчуцька філія Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм»;
– Центральна міська аптека № 232 ПОКП «Полтавафарм»;
– ТОВ «МСЧ «Нафтохімік»;
– Міжлікарняна аптека № 212-філія ПОКП «Полтавафарм»;
– Комунальне підприємство «Аптека № 90»;
– ПП «Панацея Фарм»;
– ТОВ «Фармацентр»;
– ТОВ Медіа-Плюс»;
– ФОП Зайцева Л.В.;
– ТОВ «СВ Медікал».