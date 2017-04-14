У КрАЗі готові до чесних тендерів: є все необхідне для перемоги

Сьогодні фінішує виставка «Автотраса: Мости. Дороги. Тунелі 2017 », у якій вітчизняні виробники – завод «КрАЗ», взяв участь показом двох своїх перспективних продуктів. Серед понад 50 міжнародних компаній-учасників Україну представляв КрАЗ. Кременчуцький автозавод експонував самоскиди з граничними у своїй лінійці за вантажопідйомністю ваговими категоріями – 26-тонний ваговоз КрАЗ-7133С4 (8х4) і надлегкий КрАЗ-5401С2 (4х2) вантажопідйомністю 10 т.

Приємно відзначити, що національна продукція зацікавила не лише представників облавтодорів різних регіонів України, приватні будівельні компанії, які в усі дні роботи виставки дуже активно відвідували експозицію українського автозаводу, але і високих чиновників. Зокрема, у день відкриття виставки – 13 квітня, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не тільки оглянув кременчуцькі самоскиди, детально розпитавши в ході огляду про технічні можливості експонатів, а й особисто оцінив ергономіку робочого місця водія, сівши за кермо двовісного «малюка».

Після огляду інтер’єру кабіни самоскида КрАЗ-5401С2 він зазначив: «Я бачу прогрес в українській техніці. «КрАЗ» із кожним роком намагається робити все краще і в нього це виходить. Я дуже хочу, щоб власне українська техніка брала участь в тендерах, у закупівлі, і ми б мали свій хороший екземпляр. Адже потужне виробництво – це те, що в першу чергу потрібно для країни, а не просто бути споживачем закордонної продукції або експортером сировини. Я вважаю, що КрАЗ з цим впорається ».

Із великим інтересом вислухав інформацію про «АвтоКрАЗ», його продукцію, представлених на виставці зразках і глава «Укравтодору» Славомір Новак. Він також вважає, що українські КрАЗи впораються з ремонтом і обслуговуванням українських доріг.

ПрАТ «АвтоКрАЗ» із задоволенням і надією дивиться в майбутнє, розраховуючи на початок нового етапу в розвитку партнерських відносин з дорожніми структурами країни і зміни в підходах нової команди Кабміну щодо підтримки вітчизняного виробника. КрАЗ готовий до участі в тендерах, у вітчизняного виробника є все необхідне для чесної перемоги: широкий ряд спецтехніки, різні моделі шасі, максимально адаптовані під установку різного спецобладнання, виробничий потенціал, що дозволяє забезпечити автодорожні господарства країни усією гамою спецтехніки для утримання доріг у необхідній кількості.