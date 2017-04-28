У Кобеляцькому районі внаслідок пожежі постраждав чоловік та загинула жінка

Вчора до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на с. Вільховатка Кобеляцького району. Зателефонували випадкові свідки події, які помітили вогонь на даху споруди.

Під час проведення розвідки всередині споруди рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1951 р.н. та чоловіка 1948 р.н., з опіками різного ступеню важкості, якого було передано до рук медиків та госпіталізовано до Кобеляцької центральної районної лікарні.

Наразі остаточні обставини події та причини пожежі наразі встановлюють фахівці, повідомили в ДСНС.