У Кобеляцькому районі створять філії двох опорних закладів

У Кобеляцькому районі створять філії двох опорних закладів: Бутенківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика та Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

Це рішення депутати погодили на спільному засіданні постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, цін, управління майном та інвестицій.

Крім цього розглянули ряд майнових питань, які стосуються затвердження ліквідаційних балансів та передачі нерухомого майна спільної власності територіальних громад Кобеляцького району, а саме приміщення колишніх загальноосвітніх шкіл району, та інші питання.