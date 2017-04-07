2017 04 07 15:40:37

У Кобеляцькому районі представили модернізовану опорну школу

Сьогодні голова Полтавської ОДА Валерій Головко відвідав Бутенківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ім. Ю.П. Дольд-Михайлика. За рівнем освіти вона не поступається міським школам.

У рамках освітньої реформи, в Бутенках Кобеляцького району з 1 вересня запрацює опорна школа. У навчальному закладі сучасною технікою вже оснастили чотири класи природно-математичних дисциплін. Зокрема для роботи дітей закупили планшети, обладнання для дослідів, сучасні інтерактивні дошки. Завдяки цьому учні мають змогу проводити випробування, лабораторні дослідження.

Важливо, що нове обладнання можна використовувати не лише на уроках хімії, математики чи фізики, а й для інших дисциплін. Це значно пришвидшує робочий процес та зацікавленість дітей. На оснащення класів виділили понад 3 млн. грн державної субвенції.

— Приємно, що школа відповідає всім вимогам, але ми повинні підтягуватися до потреб дітей. Я вважаю, що краще державні кошти зосередити на створенні таких сучасних шкіл, аніж розпорошувати їх по 300 тисяч гривень на кожну школу, — зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

На Полтавщині з початку навчального року запрацює 10 опорних шкіл. В області вже працює три таких заклади — в Шишацькому, Зінківському та Чутівському районах. Їхні учні показали хороші результати по якості освіти дітей.

— Ми робимо перші кроки в цьому напрямку, — зазначила директор Департаменту освіти і науки Олена Харченко. — Школа — це не лише стіни, вікна і підлога, а й душа колективу. У Бутенківській прекрасно представлене національно-патріотичне виховання, діти щороку здобувають перемоги на олімпіадах, зокрема на всеукраїнських, у неї є прекрасні результати МАН. За рівнем освіти вона не поступається міським школам.

Нині вирішується питання відкриття філій Бутенківської школи та додаткового фінансування шкіл.