MENU
Головне, Полтавщина, Суспільство, ТОП-новина



2017 04 07 15:40:37

У Кобеляцькому районі представили модернізовану опорну школу

butenkivska-shkola

Сьогодні голова Полтавської ОДА Валерій Головко відвідав Бутенківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ім. Ю.П. Дольд-Михайлика. За рівнем освіти вона не поступається міським школам.

У рамках освітньої реформи, в Бутенках Кобеляцького району з 1 вересня запрацює опорна школа. У навчальному закладі сучасною технікою вже оснастили чотири класи природно-математичних дисциплін. Зокрема для роботи дітей закупили планшети, обладнання для дослідів, сучасні інтерактивні дошки. Завдяки цьому учні мають змогу проводити випробування, лабораторні дослідження.

pid-chas-vizytu

Важливо, що нове обладнання можна використовувати не лише на уроках хімії, математики чи фізики, а й для інших дисциплін. Це значно пришвидшує робочий процес та зацікавленість дітей. На оснащення класів виділили понад 3 млн. грн державної субвенції.

— Приємно, що школа відповідає всім вимогам, але ми повинні підтягуватися до потреб дітей. Я вважаю, що краще державні кошти зосередити на створенні таких сучасних шкіл, аніж розпорошувати їх по 300 тисяч гривень на кожну школу, — зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

На Полтавщині з початку навчального року запрацює 10 опорних шкіл. В області вже працює три таких заклади — в Шишацькому, Зінківському та Чутівському районах. Їхні учні показали хороші результати по якості освіти дітей.

— Ми робимо перші кроки в цьому напрямку, — зазначила директор Департаменту освіти і науки Олена Харченко. — Школа — це не лише стіни, вікна і підлога, а й душа колективу. У Бутенківській прекрасно представлене національно-патріотичне виховання, діти щороку здобувають перемоги на олімпіадах, зокрема на всеукраїнських, у неї є прекрасні результати МАН. За рівнем освіти вона не поступається міським школам.

navchalnyj-protses

Нині вирішується питання відкриття філій Бутенківської школи та додаткового фінансування шкіл.

— У подальшому плануємо продовжити роботу щодо оснащення класів. Зокрема, виноситимемо на сесію облради програму про співфінансування та їхню модернізацію, — запевнив Валерій Головко.

Loading...

59 queries in 0,551 seconds.