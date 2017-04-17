У Кобеляках відкрили пам’ятник бійцю АТО, який загинув під Пісками

У Кобеляках на Полтавщині відбулося відкриття пам’ятника комбатанту “Легіону Свободи”, бійцю окремої добровольчої чоти “Карпатська Січ” Олександру Чирцову (позивний “Піонер”).

Він загинув 2 роки тому, 15 квітня, від уламкового поранення в серце під час чергового обстрілу селища Піски поблизу Донецька. Зокрема, снаряд потрапив у подвір’я шпиталю в той час, коли боєць допомагав медикам.

На заході з нагоди відкриття пам’ятника були присутні мати героя, його рідні та бойові побратими ‒ бійці “Легіону Свободи”, лідери ВО “Свобода”.

Вони зазначили, що завжди будуть пам’ятати героїчний шлях Олександра Чирцова, переказувати з покоління в покоління та молитися за упокій його душі.

Зокрема, заступник голови Полтавської обласної ради Анатолій Ханко, який також пройшов через горнило війни, наголосив, що треба памятати про добровольців, які пішли на війну та повернулися:

“У цьому році ми намагатимемося через програму обласної ради максимально допомогти добровольцям, які потім увійшли в склад Збройних сил України. Обов’язково переможемо москалів, обов’язково знищимо тих, хто стільки років нищив нашу державність”.

Захід завершився урочистим покладанням квітів до пам’ятника героєві. Памятники встановили за ініціативи Полтавської обласної організації ВО “Свобода” та “Асоціації ветеранів та учасників АТО Полтавщини” на цвинтарі Кобеляк, де похований Олександр.

Олександр Чирцов – уродженець Чернігівщини, жив на Донбасі, а після одруження з дівчиною з Полтавщини оселився разом із нею у Кобеляках. Виконував стрілецькі обов’язки, функцію санінструктора та допомагав медикам на передовій.