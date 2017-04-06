У Карлівці футбольний сезон розпочнеться в кінці квітня
Представники футбольних команд району на відкритій нараді обговорили технічні і фінансові питання чемпіонату, затвердили терміни проведення ігор, обмінялися думками щодо залучення до суддівства юних футболістів зі спортивної школи.
Вирішили, 22 квітня провести товариський матч між командами м. Карлівка та с. Федорівка, а 29 квітня офіційно розпочати футбольний сезон і відкрити районний чемпіонат з футболу.
Цьогоріч заявки на участь в чемпіонаті району подали 11 команд. Свою майстерність на полі продемонструє і міська команда, про це повідомили у Карлівській міській раді.
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