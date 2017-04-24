У Гребінці відбулися змагання з легкоатлетичного чотириборства

На Центральному міському стадіоні Гребінки відбулися змагання першості області з легкоатлетичного чотириборства “Дружба”.

Як повідомили на сайті Гребінківської РДА, в залік обласної Спартакіади школярів, в яких взяли участь 14 учнівських команд.

Переможцем змагань стали легкоатлети Пирятинського району, на другому місці команда Гребінківського району, на третьому – команда м. Лубни.