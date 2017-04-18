У Хоролі з території лікарні викрали дві нещодавно посаджені туї

У Хоролі чоловік викрав дві нещодавно висаджені туї. Поліцейські місцевого відділу поліції оперативно вийшли на слід крадія і встановили його особу.

Дві декоративні туї 26 – річний містянин викрав з території лікарні.

Речові докази вилучені. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до трьох років, або позбавленням волі до трьох років, повідомили у поліції.