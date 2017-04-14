У Горішніх Плавнях відбувся міський легкоатлетичний забіг

У загальноміському легкоатлетичному забігові усього взяли участь 350 мешканців міста. Дистанція пробігу склала 1 км. Траса пролягла по вулиці Конституції від кафе «Жара» до СЗОШ І-ІІІ ступенів №5. Проведено 5 забігів, у яких кращими визначено: 1 забіг – Богдан Левченко (ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, час 3,42 хвилина); 2 забіг – Сергій Горбань (ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, час 3,14 хвилин); 3 забіг – Денис Яременко (ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, час 3,12 хвилин); 4 забіг – Микола Панібратець (ПрАТ «Полтавський ГЗК», РСЦ, час 3,38 хвилин); 5 забіг – Максим Самков (Комсомольський політехнічний коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, час 3,06 хвилин).

Горішньоплавнівській міській раді.

У загальноміському легкоатлетичному забігові серед трудових колективів Горішніх Плавнів ІІ місце здобув представник органів місцевого самоврядування – перший заступник міського голови Олександр Чуприна. За підсумками легкоатлетичного забігу визначено учасників з найкращими спортивними результатами. Найшвидшими бігунами було визнано: Максима Самкова (Комсомольський політехнічний коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського) та Дениса Яременка (ЗОШ І-ІІІ ступенів №6), повідомили у