У Глобинському районі продовжили карантин, пов’язаний з африканською чумою свиней

У Глобинському районі продовжили карантин, пов’язаний з пов’язані з виявленням вірусу «Африканська чума свиней». Таке рішення прийняла протиепізоотична комісія, повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Нагадаємо, у . Пустовійтове Глобинського району з 5 квітня встановили карантин. Так як сило знаходиться в епізоотичному осередку карантину. Карантин продовжили з 22 квітня.