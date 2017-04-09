2017 04 09 15:17:47

У “газетній арці” Полтави пропонують створити меморіал АТО

Мешканці відомого тепер на всю Україну будинку на вул. Соборності, 27 пропонують у своїй “газетній арці” і б створити Меморіал пам’яті воїнам-героїв АТО з Полтави.

Про це вони повідомили “Громадському.Полтава ТБ”. Наразі ФОТ Степаненко призупинив будівельні роботи на цьому місці.

На думку мешканців будинку, арка вже стала символом боротьби полтавців та бійців АТО, зокрема, проти свавілля забудовників і міської влади. В арці хочуть розмістити цілу серію меморіальних дошок героїв АТО.