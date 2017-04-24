У Гадячі відбувся флешмоб “Легалізація трудових відносин”

Днями в рамках інформаційно-роз’яснювальної роботи серед різних категорій населення спеціалістами Гадяцького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області проведено зустріч з працівниками Гадяцької центральної районної лікарні та мешканцями району.

На зустрічі присутнім було доведено, що згідно статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата складає 3200 грн Основна мета підвищення мінімальної зарплати – покращення соціального добробуту працівників та легалізація виплати заробітної плати.

Крім того спеціалісти управління розповіли про ресурсні можливості веб-порталу електронних послуг, зокрема ознайомили з порядком реєстрації користувачів на веб-порталі та інформацію, яку може отримати про себе застрахована особа. З 1 листопада оновлено ВЕБ-портал електронних послуг. Відтепер процедура реєстрації максимально спрощена: при наявності електронно-цифрового підпису (ключа ЕЦП) громадяни мають право швидкої реєстрації, повідомили у Гадяцькій райдержадміністрації.