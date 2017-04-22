У дитячих садочках та школах опалення не вимикатимуть до 24 квітня

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко перевірив температурний режим в загальноосвітніх закладах Кременчука, повідомляє прес-служба міської ради.

В рамках об’їзду шкіл він відвідав у віддалених мікрорайонах правобережної та лівобережної частин Кременчука та доручив не знижувати температури теплоносія на вводі, щоб у понеділок, 24 квітня, уроки розпочалися в належних санітарних умовах із відповідною температурою в класах.

Нагадаємо, з 19 квітня на Полтавщині запустили централізоване опалення у звязку з заморозками.