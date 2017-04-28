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У Диканці відбудеться обласне пісенно-мистецьке свято “Пісні Бузкового гаю”

У Диканці відбудеться обласне пісенно-мистецьке свято “Пісні Бузкового гаю”

Свято “Пісні Бузкового гаю” переноситься з 30 квітня на 06 травня.

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