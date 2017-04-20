У Диканці стартував районний етап Всеукраїнської дитячо- юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл”

Днями на базі районної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) стартував районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”).

Даний захід проводиться щорічно з метою виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатою і фізично розвинутої особистості та перевірки знань із військової історії та навичок військово-спортивної підготовки школярів на основі народних звичаїв та усвідомлення славного, героїчного минулого наших предків та героїв сьогодення.

У змаганнях взяли участь 7 команд з числа старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів району.

Рої (команди), які посіли І, ІІ, ІІІ місця у конкурсній програмі гри, нагороджені грамотами відділу освіти райдержадміністрації.

Цього року рій “Блясненський курінь” стала переможцем районного етапу конкурсу і будуть представляти наш район у обласному етапі гри, повідомили у Диканській райдержадміністрації.