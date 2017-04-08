У ДТП на Полтавщині за минулу добу постраждало 11 людей
7-го квітня на автодорозі “Полтава – Диканька”, поблизу села Кротенки, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів – «Мерседес Спрінтер», «Ваз-21053» та «Чері».
Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали семеро громадян. Серед них – 24-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер», п’ятеро пасажирів мікроавтобуса (25-річна та 29-річна полтавки, 61-річна жителька Полтавського району, та двоє чоловіків з Полтави віком 45 і 41 рік) та 26-річний пасажир автомобіля Ваз-21053 (мешканець Полтави). Травмованих доставили до медичних установ обласного центру.
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