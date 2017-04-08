2017 04 08 12:56:41

У ДТП на Полтавщині за минулу добу постраждало 11 людей

7-го квітня на автодорозі “Полтава – Диканька”, поблизу села Кротенки, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів – «Мерседес Спрінтер», «Ваз-21053» та «Чері».

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали семеро громадян. Серед них – 24-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер», п’ятеро пасажирів мікроавтобуса (25-річна та 29-річна полтавки, 61-річна жителька Полтавського району, та двоє чоловіків з Полтави віком 45 і 41 рік) та 26-річний пасажир автомобіля Ваз-21053 (мешканець Полтави). Травмованих доставили до медичних установ обласного центру.

Також сьогодні вночі у місті Хорол на Полтавщині сталася ДТП, у якій постраждали четверо пасажирів одного автомобіля.

ГУ НП в Полтавській області повідомляє, що зіткнулися автомобілі “ВАЗ-2101” ( за кермом перебував 43-річний місцевий мешканець) та “Опель Кадет” (під керуванням 46-річного жителя Хорольського району).

Внаслідок аварії постраждали водій “Опелю” та три його пасажири, віком 22, 18 та 19 років. Їх шпиталiзували до лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.