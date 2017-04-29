У ДТП на Полтавщині двоє осіб травмовані та 1 пасажир загинув

Сьогодні, 29 квітня, о 8:20 на 264 км автошляху “Київ-Харків”, поблищу с. Широке Великобагачанського району сталася ДТП.

Внаслідок пригоди постраждало двоє осіб, а один пасажир загинув. Про це інформують у прес-службі ГУ ДСНС Україна у Полтавській області.

Так, внаслідок зіткнення автомобілів “ВАЗ–2109”, “ЛАДА Ларгус” та “ВАЗ-099” загинув пасажир автомобіля “ВАЗ–2109” і отримали травми водії автомобіля “ВАЗ–2109” та “ВАЗ-099”, які госпіталізовані в ЦРЛ Великої Багачки.

Рятувальникам за допомогою гідравлічного інструменту довелося деблокувати тіло пасажира, який загинув, з автомобіля.