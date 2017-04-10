У чистий четвер лохвичани вийдуть на прибирання

13 квітня у Лохвиці проведуть акцію «Чиста Лохвиця».

Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.

Поліпшення естетичного і санітарного стану міських територій, в тім числі прилеглих до об’єктів торгівлі, прибирання територій парків та зелених зон, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, проведення прибирання на масивах з присадибною забудовою – виконання цих заходів благоустрою покликане покращити обличчя міста.

Лохвицька міська рада закликає всіх небайдужих мешканців: у чистий четвер давайте зробимо нашу рідну Лохвицю чистою