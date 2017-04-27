У Чорнухинському районі висадили більше 1 тис. гектарів нового лісу

На території Чорнухинського району за час дії комплексної програми «Ліси Полтавщини» створили нових лісів на площі 1 тис. 10 га

Про це поінформував головний лісничий ДП «Пирятинський лісгосп» Віталій Шерстюк на 18 сесії 7 скликання районної ради

Витрати на створення та вирощування лісових культур минулого року на території району склали близько 450 тис. грн.

Програму «Ліси Полтавщини», затвердили рік тому, 29 квітня на сесії Полтавської обласної ради. Вона розрахована до 2025 року.

Планується розробка програми «Ліси Чорнухинщини».