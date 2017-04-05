У Чорнухах очищали придорожню смугу

У рамках щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля», що розпочалася з 03 квітня і триватиме по 31 травня 2017 року, на прибирання території, прилеглої до автодороги Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин, що проходить Чорнухинщиною, виїхали працівники організацій району.
Про це повідомили в Чорнухинській РДА.
Очищали придорожню смугу від чагарників, порослі працівники райдержадміністрації та її структурних підрозділів на чолі із заступником голови райдержадміністрації Владиславом Бибиком, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інших організацій. Роботи здійснювались за участі дорожників Чорнухинського ДРП філії «Лубенська ДЕД».
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