У Чорнухах готуються до відзначення 8 та 9 травня

У Чорнухах обговорювали план заходів з відзначення у Чорнухинському районі Дня пам’яті і примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Голова райдержадміністрації Олег Ковган провів робочу нараду.

Про це повідомили в Чорнухинській РДА.

Зокрема планують проведення меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні за участю представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, насамперед ветеранів, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, молоді, духовенства, у начальних закладах та закладах культури району – інформаційно-просвітницьких заходів («круглих столів», бесід, лекцій, конкурсів малюнків, виставок тематичної літератури тощо).