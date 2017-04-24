У боротьбі за Кубок Оржицького району з футболу візьмуть участь 9 команд

Для участі в цьогорічному розіграші Кубка району з футболу серед команд колективів фізкультури заявилося 9 команд.

Ігри 1/8 фіналу розпочнуться 29 квітня на стадіоні райцентру зустріччю команд «Сула»(Чутівка) – ФК «Сазонівка». Початок зустрічі о 14 годині. Переможець цієї пари продовжить боротьбу на наступному етапі змагань з ФК «Зоря-Цукровик»(Новооржицьке).

Чвертьфінальні ігри Кубка району в яких зустрінуться пари «Колос»(Тарасенкове) – «Старт»(Денисівка), «Ніка»(Золотухи) – ФК «Савинці», «Дружба»(Круподеринці) – ФК «Вишневе» відбудуться 8 липня.

29 квітня на стадіоні райцентру також відбудеться гра Суперкубка району в якій гратимуть минулорічний чемпіон ФК«Вишневе» та володар Кубка ФК«Савинці». Початок ри о 16 годині, повідомили в Оржицькій районній раді.